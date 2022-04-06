ليدي غاغا تحتفل بجائزة الغرامي الـ13

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية ليدي غاغا على حسابها في إنستغرام صورة لها؛ احتفالاً بفوزها بجائزة الغرامي في الحفل الذي أُقيم مساء الأحدفي 3 أبريل/ نيسان 2022.

وحصلت ليدي غاغا على جائزة أفضل ألبوم صوتي تقليدي عن ألبوم “Love For Sale” مع توني بينيت، الذي لم يتمكن من حضور الحفل بسبب ظروفه الصحية ومعاناته مع مرض الألزهايمر.

وأظهرت الصورة التي نشرتها غاغا الأخيرة وهي تحمل الجائزة في الحفل، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “لقد فزت بجائزة غرامي الثالثة عشرة الليلة الماضية، وبكيت تماماً مثل المرة الأولى التي فزت فيها بجائزة “Just Dance”.

وتابعت: “أنا وتوني ممتنون جداً لهذا الشرف، كنت فخورًة جداً بأن أكون جزءاً من مجتمع موسيقي جميل، حيث تم مكافأة الكثير من الناس على فنهم، تهانينا للجميع على جميع الجوائز والعروض وعلى تفانيكم في الموسيقى، وشكراً لكم على هذا التصفيق الحار! لقد رفعتم من معنوياتي حقاً في ليلة اشتقت فيها حقاً إلى صديقي – كما أشعر بالكثير من السعادة لأن الجميع وقف في عام 2022 مع موسيقى الجاز! أنا أحبك”!!.

كما شكرت ليدي غاغا topostudiony على الفستان الذي تمت خياطته على اليد لتتألق به في الحفل على السجادة الحمراء.

يُشار إلى أن ألبوم Love for Sale هو ثاني مجموعة ثنائية من الثنائي ليدي غاغا وتوني بينيت الذي أديا أغنيتهما الأولى Cheek to Cheek على مسرح الغرامي في عام 2014.

يُشار إلى أن حفل الغرامي هذا العام غنى به العديد من النجوم، إضافة إلى ليدي غاغا، قدم عروض على المسرح كل من “سيلك سونيك” وBTS، وبيلي إيليش، وأوزبورن برازرذ، إضافة إلى كريس ستابلتون، وراندي كارلايل، وأوليفيا رودريغو.

وكذلك قدم كل من ليل ناس إكس مع جاك هارلو، وجون باتيست، وبيلي سترينجز، وكاري أندروود، وجون ليجند، وجي بالفين، وماريا بيسيرا، ومافريك سيتي ميوزيك عروضاً مميزة في الحفل.