زوجة أليك بالدوين تحتفل بيوم ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت هيلاريا بالدوين زوجة الممثل الاميركي ​أليك بالدوين​ بيوم ميلاده الـ64 بصورة لهما على إنستغرام مرفقة برسالة مؤثرة جداً.

وكتبت هيلاريا: “تسألني بين الحين والآخر أنه لو كان بإمكاننا أن نعلم سابقاً كل ما سنمر به هل كنت سأتخلى عنك، تعتذر دائماً وأنت تبكي عما فعلت بنا حياة الشهرة، تشعر وكأنك جعلتني هدفاً، أنا لا أرى ذلك أبداً، وإجابتي عن سؤالك السابق هو أني سأعيد اختيارك مليون مرة”.

وتابعت بالقول: “اللحظات السعيدة، اللحظات المخيفة، اللحظات العاطفية، اللحظات الحزينة، الناس الرائعون الإحباط، الارتباك، المغامرة، الضحك … أن أكون زوجة وأم. نعم، أليك … سأختار ذلك في كل مرة”.

وأضافت: “أعلم أن الحياة فيها اللحظات الحلوة واللحظات المرة، أنظر إلى هذه الصورة في بداية علاقتنا وكنت متوترة جداً من الكاميرات، لكنك كنت تحضنني فأشعر بأمان واستقرار، هذه هي قوتنا معاً، هكذا كانت وهكذا ستبقى”.

وكتبت أيضاً هيلاريا: “في يوم ميلادك، أريد أن أذكرك، بوصفك صديقي المقرب، أن تعيش الحياة. أولئك الذين يعرفونك حقاً، والذين يعرفون قلبك، وشجاعتك، ومخاوفك، ونقاط ضعفك، ونقاط قوتك، وأفراحك … نريدك أن تعيش وتستمتع بكل لحظة في الحياة”.

كما طلبت من زوجها التخلص من حزنه، حيث كتبت: “أخرِج الضوضاء السلبية من حياتك. إنها إلهاء عما تدور حوله الحياة. الشيطان يتسلل في محاولة لتقليل وقتك على الأرض. أنت رجل عايشت لحظات مذهلة، منحت الكثير، وعانيت من ألم لا يُصدق ترك أثراً واضحاً وصدمة”.

وختمت حديثها بالقول: “نحن هنا لمساعدتك على التعافي والعودة إلى طبيعتك؛ لأننا جميعاً نحبك يا أليك … أنا وأطفالك وعائلتك وأصدقاؤك … والعديد من الأشخاص الذين يقرؤون هذا الآن. نريدك أن تحتفل بالحياة وتعيشها على أكمل وجه. أنت تستحق هذا وأكثر من ذلك بكثير. نحن نحبك ويوم ميلاد سعيد”.

ويبدو من حديث هيلاريا أن أليك لا يزال يعاني فكلامها كان عبارة عن دعوة إلى زوجها لتخطي آثار الحادثة المريعة، وهي حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير خلال تصوير فيلم ​راست​ في تشرين الأول / أكتوبر 2021.