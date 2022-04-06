شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف تصوير الأفلام فى رمضان .. علقة لفاطر وشومة على دماغ العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى كثيرمن الأحيان يتم تصوير الأعمال الفنية خلال شهر رمضان أثناء الصيام، وهناك عدد من روائع السينما والدرما تم تصويرها أو أجزاء منها فى نهار رمضان، وأحياناً تحدث خلال التصوير الكثير من المواقف والطرائف والأحداث سواء بسبب متطلبات الصيام وما تفرضه طبيعة المشاهد التى يصورونها، أو بسبب العصبية التى تصيب البعض فترة الصيام وتؤدى لوقوع بعض المشاحنات والمواقف الساخنة.

وكان من بين هذه المواقف ما حدث أثناء تصوير فيلم "حسن ونعيمة"، وكانت المشاهد الخارجية للفيلم يتم تصويرها فى إحدى قرى الفيوم ، ويقتضى أحد المشاهد تصوير مائدة كبيرة يقيمها العمدة احتفالا بزفاف ابنه ، وتم إعداد مائدة تكلفت 100 جنيه لتصوير هذا المشهد، والاستعانة بعدد من الفلاحين ليقوموا بأدوار الكومبارس من المدعوين للمائدة.

ووقف المخرج هنرى بركات يشرح لمجموعة الفلاحين المشهد، فصاح أحدهم :" لكن ده مش ممكن"، وسأله بركات:" إزاى" ، فأجاب :" إحنا ناس صايمين ياعم ومش ممكن نفطر"، فأسقط فى يد بركات لأن مبلغ المائة جنيه تكلفة المائدة سيذهب هباء.

وأخيراً اهتدى المخرج لحل وطلب من الفلاحين أن يتظاهر بعضهم بالأكل حتى يتم تصوير المشهد ، وأثناء التصوير لاحظ أحدهم أن زميله أكل بالفعل وبلع الطعام، فصرخ فيه قائلا:" ياابن الفرطوس إنت فطرت"، ونهض رافعاً حذائه ، وانضم إليه باقى زملائه ورفعوا أحذيتهم وانهالوا ضرباً على زميلهم الفاطر، وفى النهاية اضطر بركات لإلغاء المشهد وخسر المائة جنيه والفيلم الخام.

وموقف آخر حدث أثناء تصوير فيلم " سواق نص الليل" الذى أخرجه المخرج نيازى مصطفى وتزامن تصوير بعض مشاهده فى شهر رمضان ، حيث كان المخرج الكبير يصور مشهدا فى الريف يقوم فيه الممثلون بأدوار العمدة والخفراء ورجال البوليس ضد إحدى العصابات بالفيلم.

وبدأت المعركة ولكنها اشتعلت بشكل كبير وذهل نيازى مصطفى حين رأى الدماء تسيل من رأس العمدة، حيث انهال رئيس العصابة بعصا غليظة على رأسه وفشلت صفارات المخرج فى إيقاف المعركة الحامية ، حتى اضطر لاستدعاء البوليس الحقيقى ليفض هذا الاشتباك .

وحين جاء رجال البوليس الحقيقى ظنوا أن هناك عصابة حقيقية يجب القبض على رئيسها، وبالفعل تم القبض على الممثل الذى قام بدور رئيس العصابة ، لولا تدخل المخرج نيازى مصطفى، الذى شرح للضابط قصة الفيلم.

وحين سأل الممثل عن سبب ضربه لزميله بهذه الطريقة أجاب قائلا:" أصل أنا صايم والصيام خلانى أتخيل إن المعركة حقيقية فاندمجت وضربته"