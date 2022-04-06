شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 سنة .. فادية عبد الغنى والدة مصطفى شعبان من جديد فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة القديرة فادية عبد الغني في مسلسل " دايما عامر " في شخصية أم عامر عبد الرازق ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان مصطفي شعبان ، وهذه ليست المرة الأولي للنجمة فادية عبد الغني التي تقوم فيها بدور أم مصطفي شعبان فقد قدمت شخصية أمه وهو صغيرا منذ أكثر من 20 عاما في مسلسل " عائلة الحاج متولي " عام 2001 ، حيث قدمت دور زبيدة الزوجة الأولى ووالدة سعيد وهو الابن الأكبر للحاج متولي.

ظهور فادية عبد الغني كان مميزا حيث لعبت شخصية أم مصطفي شعبان في مشهد جمعها بالفنان صلاح عبد الله الذي جاء لزيارة مصطفي شعبان واقناعه بالعودة في العمل بالمدرسة ويحدث موقف كوميدي بينهما تشارك فيه الفنانة فادية عبد الغني بخفة ظلها ، فهي فنانة تتمتع بالتلون في الأداء ما بين الكوميدي والتراجيدي .

الفنانة فادية عبد الغني من نجمات الدراما المصرية والعربية شاركت من قبل في روائع الأعمال الرمضانية منها " المال والبنون " و" نصف ربيع الآخر " و" علي الزيبق " ، السيرة الهلالية ، سوق العصر ، العصيان ، تاجر السعادة و " العميل 1001 "

مسلسل «عائلة الحاج متولي»، هو من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني، وأول عرض له كان في العام 2001، وناقش مشاكل تعدد الزوجات في إطار متسم بالمرح، حيث يبرز كيفية تعامل الزوج مع الزوجات الأربع اللواتي يعتبرن أنفسهن محظوظات في حياتهن الزوجية.







