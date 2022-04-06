شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى: "جزيرة غمام" ملىء بالإسقطات ويتناول زعزعة البلاد الهادئة والمستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم طارق لطفى يصور أحداث مسلسله "جزيرة غمام" الذى يشارك في بطولته العديد من النجوم، ومنهم مى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، وأحمد أمين، من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال، حيث من المتوقع أن تنتهى أسرة المسلسل من التصوير منتصف شهر رمضان.

وقال لطفى في تصريحاته لـ" الخليج 365" إنه تلقى إشادات كبيرة من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بعد عرض الـ 3 حلقات الأولى، موضحا أن المسلسل ملىء بالمفاجآت في أحداثه، وهو ما يجعل الجمهور يتلقى جرعة كبيرة من الفن الحقيقى، خاصة أن السيناريو الذى كتبه المؤلف عبد الرحيم كمال به مضمون مميز ومختلف، وفكرة العمل أيضاً تحتوى على إسقاطات كثيرة.

وأضاف لطفى قائلاً: لا يوجد عمل درامى لا يحتوى على عنصر من عناصر الاسقاطات، فعلى سبيل المثال يوجد بمسلسل "جزيرة غمام" اسقاطات اجتماعية وسياسية واقتصادية وغيرها، فهناك خط درامى في المسلسل يتحدث عن كيفية "تخريب بلد"، وأشياء أخرى، وبمعنى أوضح هناك "منافستو" لو عملت الخطوات دى البلد دى مش هتبقى مستقرة.

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.