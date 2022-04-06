مي كساب تهنئ زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة مي كساب زوجها الفنان أوكا بعيد ميلاده.

ونشرت مي صورة لـ أوكا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانت حبييي وضهري وسندي ربنا يخليك لينا ويحققلك كل اللي بتحلم بيه عشان إنت تستاهل كل حاجة حلوة من الدنيا يا جنرال يا حبييي".

ويُعرض للفنانة مي كساب في موسم رمضان الحالي مسلسل "أحلام سعيدة"، على شاشة "On".

مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجوم يسرا، غادة عادل، مي كساب، وشيماء سيف، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".