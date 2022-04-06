شيرين رضا عن انسحاب مصطفى درويش من "الملحد": "معتقدش دوره مهم عشان ينسحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن انسحاب الفنان مصطفى درويش من فيلم "الملحد".

وقالت شيرين، ببرنامج "حبر سري": "أعتقد أن الهجوم مفتعل على فيلم الملحد، والناس لما تشوفه هيعرفوا إنه ما بيتكلمش عن الإلحاد".

وعن أزمة انسحاب الفنان مصطفى درويش، فأوضحت: "معرفش هو مين، وبصراحة معتقدش دوره مهم عشان ينسحب، وأعتقد إنه لم يقرأ الفيلم أصلا وعرض عليه فقط، وهو يحاول يركب التريند".

"الملحد" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، بطولة حسين فهمي، أحمد حاتم، شيرين رضا، صابرين، تارا عماد، إنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن شيرين رضا تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل كوميدي يحمل اسم "شغل عالي".

مسلسل "شغل عالي" بطولة : شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، و​نضال الشافعي​، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.