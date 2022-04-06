“سامحني إن كنت أخطأت”.. الفنانة سلاف فواخرجي تعلن انفصالها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مساء أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان.

ونشرت فواخرجي عبر حسابها في إنستغرام، منشورا طويلا مؤثرا وصفت فيه حالة الانفصال، قائلة “قلبي كما يُقال ينخلع.. ليس بيدك وليس بيدي ولكنه القدر..”.

انفصال رغم الحب

فيما اعترفت بحبها لزوجها قائلة “لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني حاولت.. وأنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب.. وكنتُ طفلة تحبو.. أمام جبل مهما حاولت”.

كما طلبت السماح من رمضان على أخطائها وتقصيرها، كاتبة “سامحني إن كنتُ أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء”.

انفصال

وأضافت ضمن رسالتها المطولة “وائل صديقي.. أبو الحمزة وعلي.. شكرا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين”.

وختمت الفنانة السورية إعلانها بوسم “انفصال”.

يذكر أن سلاف ورمضان مرتبطان منذ عدة سنوات، ولديهما ولدان.