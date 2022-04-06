أبطال أوروبا.. سيميوني يكشف طريقة الفوز على مانشستر سيتي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد سعادته بالأداء الدفاعي لفريقه خلال الهزيمة، بهدف مقابل لا شئ أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال سيميوني إن الفريق يجب أن يستحوذ أكثر على الكرة في مباراة العودة إذا أراد التأهل لقبل النهائي.

وكان هدف كيفن دي بروين في الدقيقة 70 الوحيد في مباراة شهدت القليل من الفرص الواضحة، بينما فشل أتليتيكو في إرسال تسديدة واحدة على المرمى بعدما قضى معظم المباراة في نصف ملعبه.

وقال سيميوني للصحفيين “في الشوط الأول دافعنا جيدا للغاية. إذا كنت تقدر الهجوم المنسق يجب أيضا أن تقدر أيضا الدفاع القوي.

“يجب أن نتحسن في مباراة الإياب مع محاولة الاستحواذ على الكرة أكثر. هذا يأتي عبر الهدوء والتواضع مع وجود جهد دفاعي جماعي للاستمرار في المباراة ومن ثم اللعب والهجوم”.

وقال الحارس يان أوبلاك إن المواجهة لم تحسم بعد.

وأضاف “مع انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 1-صفر لا أعتقد أن الأمر قد حسم. في مدريد سيتعين علينا أن نهاجم وندافع أكثر وحينها فقط يمكننا التأهل إلى قبل النهائي”.

وستقام مباراة العودة في استاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد يوم الأربعاء المقبل.

رقم قياسي سلبي لسيميوني مع أتلتيكو مدريد

شهدت المباراة تراجعاً كاملاً لعناصر فرق الأتليتي وفقاً لتعلمات مدربه دييجو سييوني الذي أراد لعب مباراة مُغلقة تماماً.

ووفقاً للإحصائيات الذي ذكرتها شبكة ESPN بعد نهاية المباراة فهذه أول مباراة لأتلتيكو مدريد خلال 10 سنوات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني التي يخفق فيها في تسديد أي كرة في المباراة سواءاً كانت على المرمى أو خارجه.