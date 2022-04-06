شاهد دليل فبركة حلقة “حمو بيكا” في رامز موفي ستار.. لن تصدق ماذا حدث.. والجمهور: ضحك على الدقون

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 09:57 صباحاً - يتمتع برنامج مقالب رامز جلال بجماهيرية كبيرة في كل أنحاء الوطن العربي ويحظى كل عام بأعلى نسبة مشاهدة من بين كل البرامج بسبب ما يقوم به رامز مع الفنانين من مقـالب خطيرة وغير متوقعة، وعلى مدار سنوات يخرج العديد من النجوم وأيضًا المشاهدين الذين يؤكدون فبركة البرنامج وعدم صدقه وهو ما حدث بالدليل الواضح وفيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا يؤكد اتفاقه مع رامز جلال على حلقة البرنامج.

فبعد أن إحتلت حلقات برنامج رامز موفي ستار مع النجم رامز جلال المرتبة الأولى خلال اليومين الماضيين في مُحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، استقبل البرنامج في ثالث حلقاته عبر شبكة قنوات MBC مصر، المُطرب الشعبي حمو بيكا الذي اشتهر بأداء أغاني المهرجانات في حلقة مُثيرة، يتعرض فيها حمو بيكا للكثير من المُغامرات والمُفاجآت غير المتوقعة.

حلقة حمو بيكا مع رامز جلال

شارك رامز جلال جزء من حلقة أول أمس لبرنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» بعدما استضاف المطرب الشعبي حمو بيكا.

علّق الفنان رامز جلال على حلقة أول أمس من برنامجه “رامز موفي ستار” الذي إستضاف فيه مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا. وكتب رامز، عبر حسابه على «تويتر»: “حمو بيكا فيلم كرش الصحراء … أاااكشن”.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا وتفاعل معه عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا، وجاء رد فعل حمو بيكا بعد اكتشاف مقلب رامز حيث انفعل بيكا على رامز بعد اكتشافه المقلب، وقال لـ رامز: ابعد بعيد، أنا هموت، أنا عندي الضغط والسكر والقلب.

الجمهور يكشف فبركة حلقة حمو بيكا مع رامز جلال

ودشن روّاد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاج #حمو_بيكا، ضيف أول أمس ببرنامج رامز موفي ستار، وتداولت ردود الفعل حول الحلقة التي تعرض على شاشة mbc مصر.

ومن جهة آخرى، تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في مختلف صفحات السوشيال ميديا لحمو بيكا يرتدي البدلية الجديدة ويؤكد أنه يحضر إلى مفاجأة لجمهوره ستنال إعجاب الجميع، وهي نفس البدلة التي ارتداها عند حلوله ضيفًا في برنامج رامز موفي ستار، وهو ما يؤكد اتفاقه مع الفنان رامز جلال على المقلب

وفي رد فعل سريع للجمهور علّق أحدهم قائلًا: بتضحكوا علينا في رمضان، وعلّق آخر أنا مش هتفرج تاني على البرنامج لإنكوا مش صادقين، وآخير: ضحك على الدقون لزوم السبوبة.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

يُعرض برنامج «رامز موفي ستار» على « MBC مصر «خلال شهر رمضان الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وعرضت هذه الحلقة يوم الإثنين 4 إبريل 2022.

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