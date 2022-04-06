فن ومشاهير

أوليفيا رودريغو.. هل تعمدت تحطيم جائزتها في حفل “غرامي”؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فازت المغنية الأميركية أوليفيا رودريغو بثلاث جوائز في حفل غرامي ليل الأحد، إلا أن فرحتها لم تكتمل بعدما تعرضت لموقف حرج عقب استلامها الجوائز. 

ووفق موقع “سي أن أن”، فقد فازت رودريغو، البالغة من العمر 19 عاماً، بجائزة أفضل فنانة صاعدة، وجائزة أفضل أداء بوب منفرد عن أغنيتها “Drivers License” وأفضل ألبوم صوتي، إلا أنها فاجأت الجميع بإسقاط إحدى جوائزها عن طريق الخطأ، وهذا ما أدى إلى تحطيمها. 

وتمكّن المصورون من التقاط ردّ فعل رودريغو خلال تلك اللحظة، في حين استطاع أحد المساعدين من أن يجمع قطع الجائزة المحطمة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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