مادونا تظهر بملامح مختلفة.. إطلالة تثير استغراب متابعيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مقطع فيديو للنجمة العالمية مادونا استغراب جمهورها بعدما رأوا شكلها الغريب وملامح وجهها المختلفة.

وفي التّفاصيل، فنشرت مادونا، 63 عاماً، يوم الأحد قبل بدء حفل توزيع جوائز “غرامي” مقطع فيديو عبر تيك توك أظهرها بوجهٍ منتفخ وكبير وببشرة حمراء، وارتدت مادونا قميصاً شفّافاً وقد زيّنت السلاسل رقبتها والدبابيس شعرها.

وحصد الفيديو الذي تبلغ مدّته 15 ثانية أكثر من 8 ملايين مشاهدة واختلفت ردود أفعال روّاد الإنترنت عقب مشاهدته.

فتفاجأ البعض بمظهر مادونا متساءلين عما قد فعلته بنفسها، في حين شبّهها آخرون بالأختين “سيلفا”، كما زعم البعض أن يعود السبب وراء هذا المظهر إلى الفلتر المستخدم على التطبيق.

ويُشار إلى أنّ مادونا غالباً ما تلجأ إلى مواقع التّواصل الاجتماعي وتنشر محتوى غريباً ومثيراً للجدل.