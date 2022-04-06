شاهدوا طرافة ابن بلقيس فتحي.. كيف هنأ الجمهور بحلول شهر رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة اليمنية بلقيس على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عن طريق تهنئة على لسان طفلها “تركي”، الذي بدا وهو يتحدث اللغة العربية بصعوبة على خلاف اللغة الإنجليزية.

وظهرت بلقيس بصحبة ابنها، وهي تتحدث معه باللغة الإنجليزية، وتحاول أن تجعله يقدم التهنئة باللغة العربية، وأن يقول رمضان كريم، لكنه فعل ذلك بجهد كبير، لعدم إجادته اللغة العربية.

من ناحية أخرى، أحيت بلقيس فتحي حفلاً ضخماً على مسرح منصة اليوبيل في “إكسبو 2020 دبي”، وقدمت مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها المتنوعة ما بين الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ميشيل فاضل.

جدير بالذكر أنه كانت قد طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل اسم “صابرة”، منذ ساعات على موقع “يوتيوب”، وتم تصوير الأغنية في إحدى القرى بجبال الأطلس بدولة المغرب مع المخرج عبدالرفيع عبديوي. وتناقش بلقيس، من خلال الكليب، أزمة الأمية من خلال تجسيدها شخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب.