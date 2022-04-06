حمو بيكا يدخل في نوبة صراخ بعد وقوعه ضحية مقلب رامز جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية ثالث مقالب رامز جلال ضمن برنامجه الرمضاني الجديد “رامز موفي ستار”، حيث أصيب بحالة من الرعب.

في بداية الحلقة، دار حديث بينه وبين النجم العالمي فان دام، ليفاجئ بيكا رامز جلال والجمهور بترديد الكلمة الإنكليزية “no”، ليسخر منه رامز معلقاً: “بيكا بقا يتكلم انكليزي يا أم بيكا”.

ثم عرّف بيكا، فان دام بأغاني المهرجانات، من خلال غناء “إنت معلمة” خاصته، لكنه فاجأ مساعدة رامز جلال بالقول: “يا بت ده مش فاهم حاجة، دا مش فاهم عربي خالص”.

وكان فان دام قد سمع عيّنة من أغاني حمو بيكا خلال التحضير مع مقدّم البرنامج الفنان رامز جلال، ووصفها بأنها غريبة (Weird).

وسأل فان دام حمو بيكا عن مشاركاته في أفلام الأكشن، وأعلى أغانيه من حيث المشاهدات، وعدد الجمهور الذي يحضر حفلاته.

يُذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقاماً قياسية بعد ساعات من عرضه.