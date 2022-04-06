شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع صديق محمد نور فى فيلم "الحب بتفاصيله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان مصطفى أبو سريع ضمن أحداث فيلم "الحب بتفاصيله" صديق بطل العمل الفنان محمد نور، والذى يحتاج لمساعدته ضمن العمل فى إطار تشويقى كوميدى.

ويخوض الفنان محمد نور أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما، من خلال فيلم بعنوان "الحب بتفاصيله"، والذى انتهى من تصويره مابين مصروالبحرين، ومن المقررطرحه في السينمات خلال موسم عيد الفطر.

وتدورأحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الثرى الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، ملك قورة، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشارك الفنان مصطفى أبو سريع في مسلسل "الاختيار" الذى تم عرضه فى شهر رمضان العام الماضى، من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وتناول بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن وذلك خلال الفترة من عام 2013 حتى 2019.