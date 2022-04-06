شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين عن "المشوار": محمد رمضان أداؤه بيتطور.. والفنان: الشاعر الكبير إشادتك غالية عندنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الشاعر الغنائى خالد تاج الدين بمسلسل "المشوار"، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذى يعرض فى سباق دراما رمضان الجارى، حيث كتب تاج الدين عبر صفحته الخاصة على الموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "المشوار مسلسل محترم وعمال يحلو، ورمضان أداؤه بيتطور جدا، ودينا الشربينى رائعة كالعادة، والمخرج العبقرى محمد ياسين مع مدير التصوير عاملين صوره احترافية".

وقام النجم محمد رمضان بمشاركة بوست الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين، وعلق عليه قائلا:"الكاتب الغنائى الكبير خالد تاج الدين إشادتك غالية عندنا مع إيموشن قلب".

يذكر أن مسلسل "المشوار" يعرض طوال أيام شهر رمضان، وهو من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحا.



