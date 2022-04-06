شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ومحمد شاهين يحييان سهرة رمضان بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان سعد الصغير ومحمد شاهين، سهرة رمضانية غدا الخميس 7 أبريل والذى يتزامن مع سادس أيام شهر رمضان المبارك، بالشيخ زايد، ويقدمان خلال الحفل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتهما.

وطرح المطرب محمد شاهين أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تحمل اسم "مسحراتى" بمناسبة حلول شهر رمضان، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع موسيقى عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى روؤف .

يذكر أن محمد شاهين عاد للأغاني الرومانسية مرة أخرى، وطرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ملكة جمال الناس"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان سامر أبو طالب، توزيع معتز رضا.

وكانت آخر أعمال سعد الصغير، مسرحية "كازانوفا" وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.