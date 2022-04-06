شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تحتفل بعيد ميلاد أوكا: كل سنة وأنت سندي وربنا يخليك لينا يا جنرال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلاد زوجها مطرب المهرجانات الشعبية "أوكا"، مشيرة إلى أنه ظهرها وسندها، متمنية له عاما سعيدا وأن يحقق الله له كل أمانيه، ونشرت مي صورة لزوجها عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وانت حبيبي وضهري وسندي، ربنا يخليك لينا ويحقق لك كل اللى بتحلم بيه، عشان انت تستاهل كل حاجة حلوة من الدنيا يا جنرال يا حبيبي".



مي كساب على إنستجرام

وتشارك الفنانة مي كساب فى موسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، حيث تجسد دور صديقتها فى العمل وتساندها فهى لا تعمل وربة منزل.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناةon، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.