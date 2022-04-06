“حامل 4 مرات”.. دينا الشربيني تتحدث لأول مرة بصراحة عن علاقتها مع عمرو دياب وإنتقادات الجمهور لها

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 08:43 صباحاً - لأول مرة تتحدث الفنانة دينا الشربيني عن علاقتها بالفنان عمرو دياب بعد عامين على الانفصال الذي وقع في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2021.

وقالت الشربيني خلال حلولها ضيفة على برنامج “ادينا بندردش“، عن عمرو دياب: “كل اللي أقدر أقوله إنه إنسان محترم وجدع، وما شوفتش منه حاجة وحشة، وهو ناجح بكل تأكيد، وكل إنسان يتذكر الأشياء الحلوة بالتأكيد”.

وقد رفضت الدخول في أي تفاصيل قائلة: “كنت بتكلم زمان عن علاقتنا لما كنا مع بعض، لكن دلوقتي ما ينفعش، أنا ماقدرش أطلع أتكلم عن حياة حد”.

دينا الشربيني تكشف عن دخولها المستشفي بسبب ما حدث معها في مهرجان الجونه

وأشارت دينا الشربيني إلى أنها تعرضت للكثير من الانتقادات من الناس على مدار عامين بعد انفصالها عن دياب من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها دخلت إلى المستشفى بسبب السخرية منها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

مشيرة إلى أن الحضور قام برفع صورة تسخر منها، وصلت إلى درجة الاستهزاء من شكلها، بسبب النقص الكبير في وزنها، وأوضحت قائلة: “بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة أثناء وجودي في مهرجان الجونة، قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية، وتم نقلي إلى المستشفى”.

دينا الشربيني ظهرت بنحافة زائدة في مهرجان الجونة السنمائي

وكشفت دينا الشربيني عن تناولها دواء للتخلص من الماء في الجسم بدون استشارة الطبيب، وذلك قبل توجهها لمهرجان الجونة. وعن وضعها الحالي قالت دينا أنها لا تركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتها، لافتة إلى أن “كل ما يهمها هم أهلها”.

دينا الشربيني تتحدث عن ارتباطها بعمرو دياب

وأضافت الممثلة المصرية: “لو ارتبط تاني الناس مش هتعرف.. الناس لما بتعرف حاجات كتير أوي بتبوظ .. وببقى شايلة هم كل حاجة.. أنا طلعوني حامل 4 مرات”.

واختتمت دينا الشربيني حديثها عن فترة علاقتها بعمرو دياب، بأن هناك حب في حياة كل شخص لا يمكن نسيانه، ولكن القصة لا تكتمل بالنهاية، معلقة: “أنا بالفعل قابلت هذا الشخص في حياتي ولكن لن أذكر الاسم وحاليًا أشعر بالسعادة بنسبة 1%”.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني كانا قد انفصلا في يناير عام 2021، ما أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الثنائي السابق كانا قد ظهرا معًا بشكل متكرر، دون الإعلان عن ارتباطهما.

دينا الشربيني في «مسلسل المشوار» رمضان 2022

هذا وتجسد النجمة دينا الشربيني حاليًا مع النجم محمد رمضان دور زوجين في المسلسل الرمضاني الإجتماعي الجديد (المشوار)، يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان خلال الأحداث العديد من الصعوبات فى حياتهما.

(مسلسل المشوار) بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيوني، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

يُذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني المسرحية، كانت مسرحية (أحفاد ريا وسكينة) وشاركت في بطولتها مع ياسمين رئيس، وعرضت ضمن موسم الرياض بالسعودية. فيما يعرض لدينا الشربيني حاليًا في السينمات (فيلم حامل اللقب) بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

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