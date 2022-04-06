شيرين رضا تكشف حقيقة خلافها مع غادة عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة شيرين رضا، عدم صحة الشائعات التي تزعم ارتباطها بشاب أصغر منها بـ 28 عاما، مضيفة: "مش مرتبطة بحد أصغر مني ب28 سنة، ومعنديش وقت للحب وأنا بشتغل طول الوقت ومعنديش مجال في يومي يكفي حد زيادة في حياتي".

وكشفت شيرين، ببرنامج "حبر سري"، عن الصفات التي تجذبها في الرجل، قائلة: "اللي يلفت نظري في الراجل أنه يكون بيضحكني، وأنا عندي في يومي حاجات سخيفة كتير وأن يكون في حد بيضحكني حاجة جميلة".

وكذبت الفنانة شيرين رضا، الشائعات التي تزعم وجود خلافات بينها وبين غادة عادل قائلة: "دي إشاعات، وأنا وغادة عادل بنعمل فيلم مع بعض اسمه بنات رزق، فيلم كوميدي ومش مقاطعين بعض".

يذكر أن شيرين رضا تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل كوميدي يحمل اسم "شغل عالي".

مسلسل "شغل عالي" بطولة: شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، و​نضال الشافعي​، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.