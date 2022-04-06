إبنة أيمن زيدان تقتحم عالم التمثيل بعمل درامي مشترك.. جميلة بشكل لا يصدق – تعرّفوا عليها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 06:50 صباحاً - كشفت الشابة ​نورا​ إبنة الممثل السوري ​أيمن زيدان​ عن حضورها خلال الموسم رمضان 2022 الحالي، بعمل درامي مشترك بعنوان “بستان الشرق”، وذلك في أول تجاربها التلفزيونية.

ونشرت نورا عبر صفحتها الخاصة صورة لها من العمل ظهرت فيها مرتدية ملابس عاملة مطبخ، وأرفقت الصورة بتعليق: “من مسلسل بستان الشرق وكل عام وانتم بألف خير رمضان كريم”.

وتجسد نورا بالعمل دور “سوسن” وهي شابة تعمل في أحد الفنادق، وتتعرض لعدة مواقف عاطفية كوميدية خلال بحثها عن فارس أحلامها، الجدير بالذكر أن مسلسل “بستان الشرق” من تأليف الكاتب ممدوح حمادة، وإخراج محمد خير العمري.

من هي نورا أيمن زيدان؟

نورا زيدان; هي إبنة النجم السوري أيمن زيدان من زواجه الأول، ووالدتها من خارج الوسط الفني، ولها 3 أخوه أشقاء هم: الراحل نوار، وحازم، وغالب، وأختين غير شقيقات هما: “جودي” و”يمنى”، يُشار إلى أن الفنان السوري تزوج 5 مرات من 4 سيدات أشهرهن الفنانة نورمان أسعد التي تزوجها مرتين بعد سنة واحدة من الإنفصال.

أيمن زيدان يعود للكوميديا عبر مسلسل “الفرسان الثلاثة”

من ناحية أخرى، يعود النجم السوري أيمن زيدان هذا الموسم الرمضاني للكوميديا بعد غياب طويل جدًا عن هذا النوع الدرامي الذي كان يعتبر من أبرز نجومه على مستوى الوطن العربي.

عودة أيمن من خلال “مسلسل الفرسان الثلاثة” لم تكن المفاجأة الوحيدة لجمهوره في الوطن العربي بل المفاجأة الثانية كانت بـ “تيتر” المسلسل حيث أغنية “التيتر” لم تكن بصوت أحد الفنانين المعروفين أو من الذين اعتاد الجمهور على سماع صوتهم في الشارات بل كانت بصوت نجوم العمل أنفسهم.

بوستر مسلسل الفرسان الثلاثة – الصورة من الحساب الرسمي للمسلسل على فيسبوك

وأدى الأغنية كل من النجم أيمن زيدان ويرافقه جمال العلي وجرجس جبارة، ونالت الأغنية تفاعلاً كبيرًا من قبل الجمهور الذين عبروا عن اشتياقهم لعودة أيمن زيدان للكوميديا.

وكان لافتًا أيضًا أن من كتب كلمات أغنية “التيتر” ولحنها ووزعها هو غالب زيدان نجل الفنان السوري أيمن زيدان.

ويرافق أيمن زيدان في بطولة العمل النجمة شكران مرتجى التي تعود للتعاون مع أيمن في الكوميديا بعد غياب أيضاً حيث تتصدى للبطولة النسائية في العمل.

ويتناول العمل قصة مجموعة من العائلات التي تبحث عن تأمين حياتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بالإضافة إلى حكايا مجموعة من الرجال بعد بلوغهم سن التقاعد والبحث عن حضور مستمر وفاعل في الحياة.

العمل يعرض على قناة السورية حصريًا في رمضان 2022 الحالي، وهو من تأليف محمود الجعفوري وإخراج علي المؤذن وإنتاج مؤسسة سيريانا.

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