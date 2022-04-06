شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 4.. الكبير يحتفل بزواجه على مربوحة وجونى يخسر وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 4، من الكبير أوى 6، بذهاب الكبير "أحمد مكى" مع عمته الكبيرة " سما إبراهيم" إلى بيت مربوحة " رحمه أحمد" لخطوبتها، ولكن الكبير يبلغ عمته أنه لا يريد اتمام الزفاف لأنه ما زال يحب هدية، لكنها تصر على الزواج، كما يخطط العترة والجونى لكيفية التخلص من مربوحة لأنهم لا يريدون الزواج منها.

واحتفل الكبير بحفل زفافه وسط أهل المزاريطة، ووسط الفرح ظهر جونى وقد نفذ قراره و خسر وزنه ورجع إلى جسمه الطبيعى، كما فاجأ جونى الكبير وأحضر المغنى أحمد شيبة لإحياء حفل الزفاف.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.