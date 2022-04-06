شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى تعلن انفصالها عن زوجها وائل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجى انفصالها عن زوجها المخرج وائل رمضان، وذلك فى منشور مطول عبر حسابها على "إنستجرام" أبدت من خلاله سلاف حزنها الشديد على هذا الفراق الذى وصفته بأنه حدث كان رغما عنهما، مؤكدة احترامها لطليقها.



سلاف ووائل رمضان

وقالت سلاف فى تعليقها: "أقرأ فى تصريف كلمة الفِصام.. انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت.. اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ.. اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل.. وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع.. وأنا كتلك العروة انقطع.. وظهرى ينصدع.. وكذلك الإناء الذى ينكسر ولا ينفصل.. وكالمطر الذى أقلع راوياً وهطل حارقاً.. وأنا الآن أعيش ذلك الفِصام.. أمامك أيها النبيل".

وأضافت: "وبعد الفِصام.. فطام.. كما ننفطم عن أمهاتنا يوما.. ننفطم عمّن نحب.. كما أنفَطِم عنك الآن.. وقلبى كما يُقال ينخلع.. ليس بيدك وليس بيدى.. إنما هو القدر.. يرسم حيواتنا.. ويختار لنا.. ماليس نحب.. لسبب ما، أو حكمة ربما.. وألم فى القلب.. على الأكيد.. لم أكن جديرة بك كما يكفى.. أقسم أننى قد حاولت.. وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب.. وكنتُ طفلة تحبو.. أمام جبل.. مهما حاولتْ.. لن تصل إلى قمتك.. وكنتَ وستبقى رجلاً فى عينى وأمام الله والبشر.. رجلُ.. والرجالُ قليل.. سنداً لى إن ملت.. ورحمةً لى إن ظُلمت.. ويدك الحانية أول من تنتشلنى إن وقعتْ.. وكعادتك.. لن تدعنى أحتاجك.. لأنى مذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائى.. وفى ضعفى وفى فرحي".

وتابعت: "سامحنى إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء.. البداياتُ أخلاق.. والنهاياتُ أخلاق.. وكنتَ بداية.. وليس لكَ فى قلبى وعقلى وحياتى ووجدانى نهاية.. وإن ابتعدنا.. لا يمكن أن ننفصل.. ولو انفصلنا.. وائل.. صديقى.. أبو الحمزة وعلى.. شكرا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين .. انفصال".