شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 4.. ريهام حجاج تخفى سرا عن أسرتها حول تأخر إنجابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة 4 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجم ريهام حجاج، بإصابة النجم توفيق عبد الحميد بأزمة صحية وحجزه بإحدى الغرف فى المستشفى. وتجتمع الأسرة حوله خاصة ابنه ياسر "محمود حجازى" الذى يتابع حالته، خاصة أنه يعمل طبيبا فى مستشفى أبيه.

وعلى سرير المرض يوصى توفيق عبد الحميد، يوسف "أيمن القوسينى" على ابنته يارا "ريهام حجاج"، خاصة أنها تحبه حبا كبيرا، وخلال حديث الأسرة يُفتح من جديد ما حدث يوم عيد ميلاد "مونى" أم ريهام حجاج، والذى حضر فيه "خالد" كريم قاسم، وهو الخبر الذى خبأته يارا عن زوجها.



مسلسل يوتيرن

يواجه يوسف، يارا بحضور خالد عيد الميلاد ويسألها: "ليه مقولتليش إن خالد حضر عيد الميلاد"، ويكرر طلبه بـأن تقطع علاقتها به، تحاول يارا إقناعه بأن العلاقة بينها وبين خالد لا تتعدى كونه ابن خالتها، لكن يوسف يصر أن خالد يحمل مشاعرا ليارا.

خلال مواجهة يارا "ريهام حجاج" ويوسف "أيمن القوسينى" نكتشف أن هناك سرًا بينهما لا يعرفه أحد، ويسألها إن كانت أفصحت به لأحد، لتؤكد له أن ذلك لم يحدث. ومن خلال الحوار نعرف أن المشكلة عيب فيه يمنعه من الخلفة.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.