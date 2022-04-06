شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 4.. سلمى أبو ضيف تقف فى صف عمها خالد النبوى ضد عائلتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل راجعين يا هوى بطولة النجوم خالد النبوى ونور اللبنانية، عن تفاهم كبير بين ولاء (سلمى أبو ضيف) وبليغ (خالد النبوي)، حيث وقفت ولاء بجوار بليغ أثناء مطالبته بحقه في ميراث والده، الذي وزع على والد ولاء وعمها الآخر، ودعمت ولاء موقف عمّها بليغ ضد والدتها شريفة (أنوشكا)، وأخيها عمر (شريف حافظ) وطالبتهما بإعطائه نصيبه من الميراث، والأمر الذى أغضبهما منها.
وفي الوقت نفسه، دعّم بليغ موقف ولاء، ووقف بجوارها ضد إصرار أمها وأخيها على الزواج من بودي صديقه، وذلك جعلها تتمسك أكثر برفضها للزواج واستمرار تجاهلها لملاحقات بودي لها.
مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.