شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 4.. سلمى أبو ضيف تقف فى صف عمها خالد النبوى ضد عائلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل راجعين يا هوى بطولة النجوم خالد النبوى ونور اللبنانية، عن تفاهم كبير بين ولاء (سلمى أبو ضيف) وبليغ (خالد النبوي)، حيث وقفت ولاء بجوار بليغ أثناء مطالبته بحقه في ميراث والده، الذي وزع على والد ولاء وعمها الآخر، ودعمت ولاء موقف عمّها بليغ ضد والدتها شريفة (أنوشكا)، وأخيها عمر (شريف حافظ) وطالبتهما بإعطائه نصيبه من الميراث، والأمر الذى أغضبهما منها.

وفي الوقت نفسه، دعّم بليغ موقف ولاء، ووقف بجوارها ضد إصرار أمها وأخيها على الزواج من بودي صديقه، وذلك جعلها تتمسك أكثر برفضها للزواج واستمرار تجاهلها لملاحقات بودي لها.