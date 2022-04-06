شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيتنا روبوت الحلقة 4.. زومبا تخطف طفلا صغيرا وتضع يوسف وسارة فى ورطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل " في بيتنا روبوت 2 " ، من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر ، والذي يذاع يوميا على قناة الحياة في الساعة السادسة والثلث مساء، العديد من الأحداث والمواقف الطريفة ، حيث تذهب والدة سارة " شيرين " لها كي تبارك على حملها وتفصح سارة " ليلى أحمد زاهر " لها عن قلقها بشأن الحمل وتخبرها بأنها لا تريد معرفة نوع الجنين، وأخبرتها والدتها أنها قد أحضرت لها كل ما يخص الطفل ولكنها لم تستطع أن تصعد بالشنطة.

طلبت سارة من زومبا " شيماء سيف " أن تحضر شنطة البيبي من سيارة والدتها ، وبعد أن تأخد زومبا المفتاح تسمع سارة وهي تقول إنها تتمنى أن يأتي الطفل سريعا، فعندما نزلت زومبا لتحضر الشنطة من سيارة والدة سارة ، تجد إحدى الأمهات " إيمان السيد " تحاسب سيارة أجرة أمام باب العمارة وقد وضعت طفلها الرضيع أعلى السيارة ، فقامت زومبا بأخذ الطفل والصعود لسارة .

تتفاجأ سارة بالطفل وتتصل على الفور بيوسف " هشام الجمال " الذى كان يمكث في الشركة يتحدث لعامل البوفيه الذي طلب منه أن يقرب بينه وبين السكرتيرة هدير ويعده يوسف بذلك، ينصرف يوسف مسرعاً للمنزل ليجد الطفل ويفهم القصة فيحاول أن يقوم بإعادته لوالدته التي مازالت تقف أمام العمارة لكنه لم يستطع ، فقررت سارة أن تنزل هي وتعيده لوالدته ولكن بمجرد أن رأت البوليس صعدت مرة أخرى على الفور ، فما كان عليهما إلا أنهما أحضرا والدة الطفل في منزلهما ليستطيعا أن يعيدا لها الطفل وهذا ماسنراه فى الحلقة القادمة .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .