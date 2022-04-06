شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 4 .. ماجد المصرى يأمر أحد رجاله بقتل عائشة بن أحمد بعد مقتل ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة الكثير من الأحداث، حيث كان هناك مشهد مواجهة بين كلا من يوسف المالكي "ماجد المصري" وهارون المالكي "محسن محيى الدين"، الذي دفعهما إلى أن يرفعا السلاح في وجه بعضهما البعض، ولكن أكد يوسف لهارون أن مسدسه فارغ من الرصاص مما دفع هارون على إجباره لتوقيع عقد بيع كل ما يملك، وإلا سيقتله أو سيسلم ابنه للشخص الذي يبحث عنه من أجل البضاعة.

خلال توقيع يوسف المالكي على عقد البيع دخلت ابنته جوري "كارولين عزمي" عليهما، مما دفعه لتمزيق العقد وقام هارون بإخفاء المسدس وراء ظهره، فمازحه يوسف بأن جوري لم تعد صغيرة وأجبره أن يخرج المسدس، ومن ثم خرجوا خارج الحجرة ليجدوا مريم المالكي "عائشة بن أحمد" قد ارتدت فستان الفرح كي تريهم إياه، حيث من المفترض أن فرحها على ابن عمها شريف بعد أيام.

رن هاتف يوسف المالكي فإذا بضابط يطلب منه المجيء على الفور لعزبه المالكي فسأله عن ابنه شريف إذا حدث له سوء ولكنه لا يجد جوابا، فجرى مسرعا هو وعائلته ليصلوا للعزبة، وفى نفس الوقت تلقى المستشار يحيي "هاني سلامة" تليفونا من نفس الضابط ليخبره أيضا بضرورة الحضور لنفس المكان، فيذهب مسرعا مع أخت خطيبته "دنيا عبد العزيز".

تصل عائلة المالكي أولاً ليجدوا شريف المالكي غارقا في دمه مما يصبهم بحالة من الفزع والانهيار، يصل المستشار يحيى بعدها ويصدم من مقتل شريف ولكن سرعان ما يجد جثة نور "رحمة حسن" غارقة في دمها في الحجرة المجاورة، فيجرى نحوها هو وأختها في حالة من الانهيار، ويأخذ الضباط الجثتين على المشرحة ليتعرفوا على سبب الوفاة، ويلفت أخوه "نضال الشافعى" نظره إلى أن وجود شريف المالكي ونور في نفس المكان يعد لغزا كبيرا لا بد أن يحلوه.

يعرف يوسف أن هارون أخيه هو سبب مقتل ابنه شريف وكذلك نور خطيبة المستشار يحيي، فيأمر أحد رجاله أن يقتل مريم "عائشة بن حمد"، ولكن كان هارون قد أمر "إيهاب فهمي" أن يأخذ جوري "كارولين عزمي" لمكان بعيد والتحفظ عليها، وعندما علم يوسف بذلك حاول أن يصل للرجل الذي سيقتل مريم حتى لا يقوم بذلك ولكنه لم يستطع وقام الرجل بالفعل بإطلاق النار نحو مريم، وكان المستشار يحيى في نفس المكان، فهل أصيبت مريم بالرصاصة؟ هذا ما سنعرفه الحلقة القادمة.