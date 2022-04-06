شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 4.. نانسى صلاح تحاول إفساد علاقة ريهام حجاج بزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج مقابلة هلا السعيد بـ نانسى صلاح، وتكشف الأخيرة خلال حديثها أنها لا تريد الخلفة من زوجها "ياسر" محمود حجازى، لأنها لا تضمن أنها ستعيش معه طوال العمر، كما نكشتف من خلال حديثهما أنها كانت تطمح فى الزواج من يوسف "أيمن القوسينى "زوج يارا" ريهام حجاج.

يزور خالد "كريم قاسم" زوج خالته توفيق عبد الحميد فى بيته بعد مروره بأزمة صحية، وخلال جلوسهما سويا، يرن هاتف خالد فيقرأ توفيق عبد الحميد اسم ابنته "يارا" على الهاتف.

تمسك يارا بهاتفها بعد أن تملك منها القلق، وتبحث على جوجل "العثور على جثة سيدة" لعلها تجد خبرا منشورا عن السيدة التي صدمتها سياراتها وكان يقودها خالد ليلة عيد الميلاد، فى الوقت الذى تستقبل فيه مظروفا جديدا من مجهول الذى أرسل لها صورا للحادث من قبل، وفى المظروف الجديد مكتوب رقم هاتف ورسالة بخط اليد "كلمينى على الرقم ده".

تتصل يارا برقم الهاتف، وتكشف الأحداث عن صاحب الرقم محمود حافظ، ويطلب مقابلتها وجها لوجه، وإلا سيرسل الصور والفيديوهات التي معه للنيابة، وأنه سيرسل لها رسالة بمكان وموعد مقابلتهما وإياها ألا تأتى. تحاول يارا الاتصال بخالد "كريم قاسم" الذى لا يرد على الهاتف، وفى النهاية يرد لتبلغه بأنها يجب أن تقابله اليوم.

تزور نانسى صلاح، "يوسف" أيمن القيسونى، فى محاولة للتقرب منه بحجة الصلح بينه وبين أخته سارة، وتمدح فى رجولته وغيرته على أخته وتوعده بأنها سوف تقنع سارة بالزواج من الرجل الذى وجده معها فى البيت.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.