شكرا لقرائتكم خبر عن دايما عامر الحلقة 4 .. القبض على مصطفى شعبان فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل " دايما عامر " لمصطفى شعبان بجولة يصطحبه فيها صلاح عبد الله، ويمران سويا على الطلبة والمدرسين بالفصول الدراسية، ومنها فصل يشرح فيه محمد محمود "مستر شحاتة" درسا في اللغة العربية، ويعرف كل المدرسين بمصطفى شعبان، كما يمران على مدرسة الإنجليزي "سما إبراهيم" ، وأيضا يمران على مدرسة الموسيقى، وتستمر الجولة لفصل آخر به مدرس رسم.

ويذهب مصطفى شعبان لبهجت مسئول شئون الطلبة "شريف دسوقي" ليخبره بملفات الطلبة ويخبره بمعلومات عن الطلبة ليحل مشاكلهم كمشرف اجتماعي.

مصطفى شعبان يستمع للطالب كريم ويتعرف على سبب ما فعله في المعمل من احتجاز زملائه مرتديا قناعا ومحاولا إخافة زملائه في المدرسة، وبرر له الطالب مشكلته وأسبابها وهي انفصال والدته عن والده، وتنتهي أحداث الحلقة بالقبض على عامر عبد الرازق بسبب مشروعه "عامر اكسبرس"، حيث إن أحد العاملين معه قبض عليه بتهمة حيازة مخدرات.

مسلسل " دايما عامر " بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.