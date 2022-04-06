شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 4 من مسلسل العائدون .. تنظيم داعش يخطط لضربة كبيرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "العائدون" إثارة كبيرة، والذى يعرض على شاشة قناة dmc، حيث تمكن أمير كرارة "عمر" ورجاله من العودة، ونجحوا فى إنقاذ "أبو عميرة" من داعش، ثم تطورت الأحداث لعلمهم فيما بعد أن هناك أشخاصا قدموا لمصر من داعش، من أجل القيام بمهمة كبيرة فى مصر.



كرارة

أمير كرارة "عمر" سأل بدوره أبو عميرة عن العملية، ولكنه فاجأه بأنه لا يعلم إلا أنها ستكون خطيرة للغاية قائلا: "ما علمته أن العملية ستكون كبيرة جداً لأنهم يخططون لعملية كبيرة فى مصر، الدم فيها هايكون للركب".

ثم تطورت الأحداث لدخول شخص يدعى عزام "محمد عز"، والذى يقوم تجميع مواد بسيطة لعمل قنبلة ومادة ناسفة كبيرة، ستكون فى مكان عام.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".