شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 4.. خلاف بين نيللى كريم وزوجها بسبب إصراره على ارتداء ابنتيهما الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك أثناء تحضير "فاتن" نيللى كريم لطعام ابنتيها، واستيقط زوجها "سيف" شريف سلامة، وحدثت مشادات بينهما بسبب إصرار "سيف" على ارتداء ابنتيه الحجاب، تفاديا للتحرش فى الشوارع.

وهو الأمر الذى رفضته "فاتن" حتى لا تحرمهما من طفولتهما، وأخبرته بأنها قامت بشرح كل شىء لهما حتى تحافظا على نفسيهما، وأخبرته أيضا بأن المتحرش يتحرش بأى فتاة ووصفته بالأب الفاشل وقام بإلقاء حذائه عليها ولكنها تفادته.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.