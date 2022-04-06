شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون: "الاختيار 3" مهم وجسدت دورى كما هو موجود فى الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عبد العزيز مخيون إنه جسد شخصية المرشد فى مسلسل "الاختيار 3" كما هو موجود فى الورق، متابعا: "يقدم أحداث طازة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن تجسيد المرحلة "الـ96 ساعة" مهمة للغاية، ولا بد أن ندرك أهمية هذا التجسيد، وردود الأفعال.

وتابع الفنان عبد العزيز مخيون: "انتهيت من تصوير دوري فى المسلسل، وأنا موجود حاليا فى البحيرة"، وقال الإعلامى يوسف الحسينى إن مسلسل الاختيار توثيق مذهل لواحدة من أصعب مراحل مصر، وأعتقد أنها أصعب مرحلة مرت بها مصر منذ حرب 1967، مضيفا أن بعض الزملاء سيقولون إن فترة اغتيال السادات مرحلة صعبة ولكن الـ96 ساعة كانت أصعب مرحلة مرت بها مصر.

وتابع الحسينى: "الخروج من مرحلة اللا دولة وطريق ليس له ملامح على الإطلاق كانت مرحلة صعبة، وكانت ثقتنا بالله أولا وجيش مصر العظيم ثانيا دون أى مجاملة، كنت من الناس الذين لديهم ثقة أن الجيش المصرى لن يترك الشعب المصرى، ولم أقابل الرئيس سوى مرة واحدة، وكانت تجلس بجوارى نشوى الحوفى، وصديق العمر ألبيرت شفيق، وكنا نسمع وزير الدفاع آنذاك الرئيس الآن وحينها قلت لهم احنا بإذن الله معديين".