شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان زفاف ملطخ بالدماء.. انهيار عائشة بن أحمد فى "ملف سري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل ملف سري عن صدمة كبيرة لشخصية مريم (عائشة بن أحمد)، حيث اكتشفت أن خطيبها شريف (محمود حجازي) قد مات مقتولًا في فيلته، في الوقت الذي كانت ترتدي فستان زفافها استعدادًا لحفل زواجها، لتجرى إلى موقع الحادث وتنهار، وفي نفس الغرفة ماتت معه نور (رحمة حسن) خطيبة يحيى (هاني سلامة)، لتُثار الشكوك حول سبب مقتلهما، وعلاقة ذلك بقضية غسيل الأموال المتهم فيها عائلة المالكي.

وانتهت الحلقة على رصاصة نارية بينما كانت تسير مريم ويحيى متجاورين، وفى الوقت نفسه أعطى يوسف (ماجد المصري) أوامره بعدم قتل مريم.. فمن الذى أصابته تلك الرصاصة؟

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز. وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.



عائشة بن أحمد



عائشة بن أحمد