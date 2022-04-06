شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: أسامة أنور عكاشة قيمة فى الدراما وكلنا فخورين أننا قدمنا مسلسلات من تأليفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة وفاء عامر عن دورها فى مسلسل راجعين ياهوي الذى يعرض فى شهر رمضان الكريم قائلة:" أسامة أنور عكاشة قيمة فى الدراما وكلنا فخورين أننا قدمنا مسلسلات من تأليفه وقدمت 4 مشاهد من ليالى الحلمية وأسامة أنور عكاشة لن يتكرر فى العالم العربى".

وأضافت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية، :" الشخصية لابد أن أكون أنا فيها ولا أستطيع أن أكذب فيها على الإطلاق وخالد النبوى حد جميل جدا وكان نفسى أن أمثل بجانه وهو تعلم التمثيل خارج مصر ويكبر أ ىشخص أمامه ومكسب لأى شركة يعمل معها وأول مرة اشتغل مع خالد النبوى".

وتابعت وفاء عامر أنه لدينا شخص يقوم سياريو وحوار محمد سليمان عبد الملك رائع لتحويل مسلسل راجعين يا هوى من الإذاعة للتليفزيون.

يذكر أن مسلسل راجعين يا هوى من بطولة الفنان خالد النبوى، والفنانة وفاء عامر، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف القدير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويعرض على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية فى شهر رمضان الكريم.