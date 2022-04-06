شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود مع أحمد حسام ميدو ومحمد شاهين من كواليس سوتس بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد داود على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى صورة له تجمعه بلاعب مصر والزمالك الأسبق كابتن أحمد حسام ميدو والفنان محمد شاهين، وذلك من كواليس الحلقة الرابعة من مسلسله سوتس بالعربى والذى ينافس به فى دراما رمضان.

وعلق داود على الصورة " آدم منصور فى المحاماة.. هداف زى ميدو.. مع كابتن أحمد حسام ميدو ومحمد شاهين من تصوير (سوتس بالعربي)".

ويشارك آسر ياسين وأحمد داود بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظى وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة فى الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 فى دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربينى وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.