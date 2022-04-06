شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة 4 .. افتراق ماهر عن ورد بعد بيات محمد رمضان فى الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "المشوار" افتراق محمد رمضان "ماهر" عن دينا الشربيني "ورد"، وذلك بعدما هربا من رجال أحمد كمال "وجيه بيه"، حيث اختبأ الثنائي بصحبة ابنهما "رحيم" في جراج لترام الإسكندرية، وذهب ماهر لإحضار الطعام، إلا أن ورد فرت من الجراد هاربة بعد دخول عدد من الشباب إلى الجراج، وفي نفس الوقت احتجز "ماهر" في القسم بسبب الاشتباه به، ولم يستطع التوصل إلى ورد.

وكشفت أحداث المسلسل عن توصل الشرطة للتعرف على القطع الأثرية التي ضبطت في منزل وجيه بيه والتي تنتمي إلى أحد المتاحف، إلا أن هناك جزءا مفقودا من تلك المجموعة التي توصلت الشرطة إليها.

يُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث مسلسل "المشوار" حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار