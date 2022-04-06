شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يختار "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن 10 مشاريع فى مرحلة تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اختيار مشروع الفيلم الطويل "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" فى "مصنع سينما العالم" بمهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ75، ليكون واحدا من ضمن 10 مشاريع مختارة فى مرحلة التطوير من جميع أنحاء العالم.

وكشف المخرج مراد مصطفى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، قصة فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" الذى فاز بأكثر منحة إنتاجية خلال الفترة الأخيرة آخرها من مهرجان مرسيليا، قبل أن يبدأ "مراد" تصوير مشروعه العام المقبل 2022.

وقال "مراد" إن فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" يدور حول بنت صومالية، عمرها 20 سنة، تعمل فى الرعاية الصحية بمصر، ويتتبع الفيلم رحلتها فى عملها وتحركها من بيت لبيت لتقديم المساعدة للمرضى.

وكان مهرجان كان السينمائى فى دورته المقبلة، قد كشف عن عرض فيلم "إلفيس" فى عرضه العالمى الأول فى المهرجان، ومن المقرر أن يحضر العرض المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأسترالى باز لورمان إلى جانب أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج أبطال الفيلم.

يستكشف الفيلم حياة وموسيقى إلفيس بريسلى ويجسده أوستن بتلر ، ويُرى من منظور علاقته المعقدة مع مديره الغامض، الكولونيل توم باركر ويجسده توم هانكس.

الفيلم يتناول قصة بريسلى وباركر على مدى 20 عامًا ، من صعود بريسلى إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.