شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربي الحلقة 4 .. محمد ثروت ينقذ نيللى كريم من قضية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، ذهاب "فاتن" نيللى كريم إلى المحامى "شكيب الإسكندرانى" محمد ثروت لحل مشكلة مسكن غير آمن، الذى ينوى رفعها طليقها "سيف" شريف سلامة عليها.

وأخبرها "شكيب" محمد ثروت أن هناك حلا وحيدا وهو الذهاب لمجمع الخدمات المتكاملة والذى يستضيف المرأة التى تعرضت لعنف، وأوضح لها بأن المكان راقٍ جدا وتابع لوزارة التضامن الاجتماعى، ولو صدر من طليقك أى شىء سيكون الرد من الحكومة نفسها، وذهبت "فاتن" بالفعل لهناك وشرحت لهم كل شىء ورحبوا بها وأخبروها أن إقامتها مقابل ربع مرتبها.

وذهب "سيف" إلى "فاتن" فى مكان عملها حاملا وردة وحاول الحديث معها فى شأن عودتهما مرة أخرى، ولكنها رفضت وبعد إلقائه للوردة ومغادرته قامت بدهسها، وظهر خلال الحلقة الفنان محمد الشرنوبى فى تجسيد شخصية أحد شيوخ الإفتاء والذى يدعى "الشيخ يحيى".

واختتمت الحلقة بذهاب "فاتن" نيللى كريم إلى مجمع الخدمات المتكاملة ونقل محتوياتها إلى هناك، وتفاجأت نيللى كريم بمكالمة من مدرس ابنتيها بالمدرسة "سلامة" طالبها بالخروج إلى البلكونة وأخبرها بأنه يريد الزواج منها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.