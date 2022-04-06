شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 4.. أخونة المصالح الحكومية ومحاولات تعطيل عمل الضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 3" والتى تحمل اسم "النائب العام"، وتطرقت لرغبة الأقباط فى الهجرة من مصر بسبب شعورهم بالاضطهاد من حكم الإخوان، ويتمثل فى موريس (نور محمود) الذى يذهب إلى مصلحة الجوازات للانتهاء من أورقات الهجرة، ويقابل ياسر الطوبجى ويتحدث معه عن الشعور بالخوف والاضطهاد فى البلد.

كما تطرقت الحلقة لوقف نشاطات البازارات السياحية فى عهد الإخوان، وتفكير الشباب بالسفر خارج مصر، للبحث عن فرص عمل، فيما يبدأ الضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا) مأموريته بالذهاب إلى منزل العنصر التكفيرى الذى يبحث عنه مستغلاً تواجد زوجته خارج المنزل، ويزرع كاميرات مراقبة داخل المنزل.

ورصدت الحلقة التغييرات التى قام بها الإخوان فى المصالح الحكومية وترقية أتباعهم على حساب الموظفين الأقدم، وهو ما حدث مع محمود البزاوى الذى يعمل فى إحدى المصالح الحكومية، وهو الأقدم فى المكان وكان ينتظر الترقية ليكون المدير، ولكنه يجد شخصا آخر يبتع للجماعة أصبح المدير.

زكريا يونس يواجه محاولات لإيقافه عن الوصول إلى الخلية الإرهابية التى يبحث عنها، ويذهب إلى العميد يسرى (محمد رياض) الذى يدعمه ويؤكد له أنه فى ظهره حتى يكمل مأموريته، ولكن تصل رسالة إلى زكريا فيها صورة الشخص الذي ينقل له المعلومات مقتولا بعد اكتشاف زعيم الخلية أنه يسرب معلومات إلى الأمن، وتنتهى الحلقة بنشر فيدوهات حقيقية لأول مرة يتحدث فيها مرشد الإخوان محمد بديع عن عبد المنعم أبو الفتوح.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.