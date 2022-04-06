شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان .. سمراء النيل أعجبت بفريد الأطرش فتزوجت شقيقه وألمانى أسلم من أجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 84 عاما على ميلاد الفنانة الرقيقة إيمان سمراء النيل التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 5 ابريل من عام 1938 ، التى شاركت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ فيلم أيام وليالى حيث غنى لها عشانك ياقمر، وأنا لك على طول ، كما شاركت فريد الأطرش عدد من الأفلام وغنى لها ياجميل ياجميل ، كما غنى لها سعد عبدالوهاب أغنية على فين واخدانى عنيك.

ولدت الفنانة إيمان فى محافظة الاسماعيلية واسمها الحقيقى ليلى هلال ياسين، وكانت إيمان من المعجبات بالفنان الكبير فريد الأطرش ، وتحدثت عن ذلك فى حوار نادر أجرته فى عام 1955 وتحدثت خلاله عن بداية مشوارها الفنى.

وقالت الفنانة الجميلة أنها منذ أن بدأت تعرف ارتياد دورالسينما فى مرحلة الصبا وهى ترى فى فريد الأطرش فتى أحلامها، وكانت من المعجبات به وتحتفظ بصوره فى دولابها وبين ملابسها.

وتابعت إيمان قائلة :" كنت أنتظر أغانيه إلى جوارالراديو كما ينتظر العطشان كوب الماء، ووصل الأمر إلى أننى صفعت إحدى زميلاتى فى المدرسة لأنها قالت إن فريد دمه تقيل، وعاقبتنى المديرة بالحبس 4 ساعات بعد انتهاء اليوم الدراسى عقاباً لى ولكنى كنت سعيدة ولم أعبأ بالعقاب لأنى انتقمت لفريد"

وأوضحت إيمان كيف تطورت علاقتها بفريد حتى تزوجت شقيقه فؤاد، قائلة :" حاولت كثيراً أن أتصل بفريد الأطرش تليفونياً لأعبر له عن إعجابى به ولكن كان أخوه فؤاد هو الذى يرد دائماً ويقول لى أن الأستاذ فى الحمام أو مشغول، فشعرت بكراهية شديدة لفؤاد"

وأضافت:" ذات يوم اتصلت كالعادة فى محاولة لكى أتحدث مع فريد وكالعادة رد فؤاد بنفس الطريقة فما كان منى إلا أن قلت له : أنت دمك تقيل أوى، فرد: وأنتى كمان، فقلت له: أنت بارد أوى ولو شفتك هخنقك، واشتدت الخناقة بيننا وقفلت السكة فى وشه"

وتابعت إيمان :"حدث ذات يوم أن جمعتنى الظروف بفريد الأطرش فى الأوبرج، حيث كان صديقاً لبعض أفراد أسرتى، وانتهزت الفرصة وتحدثت معه وقلت له عن محاولاتى للاتصال به وشكوت له ما حدث من شقيقه فؤاد، فإذا بفؤاد يعتذر لى ويعاملنى برقة شديدة، فاعتذرت له أنا أيضاً وبدأت بيننا حالة من الود واللطف، وتطورت علاقتنا حتى تزوجنا"

وعن دخولها المجال الفنى قالت إيمان :"عندما أراد فريد الأطرش أن ينتج فيلمه "عهد الهوى" ظل يبحث طويلاً عن فتاة تقوم بدور أخته دون أن يجدها، وذات يوم عاد إلى البيت ونظرإلى طويلاً وصاح :" وجدتها" وبعدها أصبحت نجمة سينمائية"

يذكر أن إيمان تزوجت من مهندس ألمانى أشهر إسلامه بعد طلاقها من فؤاد الأطرش وأنجبت منه 3 أبناء واعتزلت الفن عام 1962 بعد مشاركتها فى عدد من الأفلام شاركت فيها عمالقة الفن البطولة قبل أ تعتزل وتسافر إلى أوربا مع زوجها الألمانى.