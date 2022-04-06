شكرا لقرائتكم خبر عن لغز فى الحلقة 4 من "ملف سرى".. موت رحمة حسن ومحمود حجازى فى نفس المكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 4 من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة العديد من الأحداث الغامضة والتشويقية، حيث كان يبحث يحيي "هاني سلامة" عن خطيبته نور "رحمة حسن" بعد اختفائها قبل موعد جلسة الحكم في قضية عائلة المالكي، ولكن لم يجدها، وكان هارون المالكي ويوسف المالكي يجلسان سويا يتقاضان على أمور قديمة بينهما، ومن الواضح أن بينهما كرها كبيرا بسبب عداء قديم، وفي ذلك الحين يرن هاتف يوسف المالكي "ماجد المصري" وإذا بضابط يخبره بضرورة الحضور لمكان ما، فيذهب مسرعا ووراؤه باقي العائلة ابنته جودي "كارولين عزمي" وزوجة شريف المالكي "عائشة ين أحمد" وزوجته "دينا"، بالإضافة إلى أخيه هارون المالكي "محسن محيى الدين".

وفى نفس الوقت استقبل المستشار يحيى "هاني سلامة" تليفونا من نفس الضابط ليخبره أيضا بضرورة الحضور لنفس المكان فيذهب مسرعا مع أخت خطيبته "دنيا عبد العزيز"، يصل عائلة المالكي أولاً ليجدوا شريف المالكي غارقا في دمه مما يصبهم بحالة من الفزع والانهيار، ويصل المستشار يحيى بعدها ويصدم من مقتل شريف ولكن سرعان ما يجد جثة نور "رحمة حسن" غارقة في دمها فى الحجرة المجاورة، فيجرى نحوها هو وأختها في حالة من الانهيار، ويأخذ الضباط الجثتين على المشرحة ليتعرفوا على سبب الوفاة، ويلفت أخوه "نضال الشافعي" نظره إلا أن وجود شريف المالكي ونور في نفس المكان يعد لغزا كبيرا لا بد أن يحلوه.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.