شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 4.. محاولات أكرم حسني للتقرب من هنادي مهنا والتهرب من أيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "مكتوب عليا" على قناة دي إم سي، بالقبض على العصابة التي قامت بسطو مسلح على البنك الذي تعمل به هنادي مهنا "سلمى"، وهو ما أتاح الفرصة لأكرم حسني "جلجل" أن يتعرف عليها ولكنها تتجاهله.

ثم يذهب إلى صديقه محمود السيسي، في مكان عمله وأبلغه أن موضوع الكتابة التي تظهر على يديه جاءت في صالحه لأنه تمكن من اكتشاف أمور كثيرة كانت ستضره، ولكن الكتابة التي تظهر على يده تحذره من هذه الأمور.

وتظهر أيتن عامر "روقه" مع والدها في مشهد تراجيدي كوميدي، إذ تتحدث عن حبيبها "جلجل" متمنية الزواج منه وتبلغها والدتها "عزة لبيب" أنه يجب عليها أن تصارح جلجل بحبها له، ولكنها ترفض في خجل، ثم يبدأ جلجل في استغلال اللعبة والكلمات المكتوبة على يده لصالحه، بعد أن يتأكد أنها واقعية وتبلغه بما سيحدث في المستقبل.

ويظهر محمد طعيمة "علاء" مع خطيبته "جيجي" شقيقة جلجل والدها "احسان"، ويبلغهم انه متخوف من الزواج، فيحاول والدها اقناعه بالاستمرار معها مقابل أن يستأجروا له شقة على نفقتهم الخاصة، ويدور حوار عاطفي كوميدي بين علاء وجيجي وسط ذهول من جلجل، ثم يدبسه والده في السفر إلى الزقازيق مع روقه بنت خالته التي تحبه.

ويظهر النجم عمرو عبدالجليل الذي يقدم شخصية "بدوي" يخرج من النيابة بعد إجراء تحقيقات معه في بعض القضايا.

يذهب جلجل إلى روقة ليذهب معها إلى طبيب تخسيس في الزقازيق غصبا عنه، ثم يتوجهوا معا إلى الزقازيق، ولكن قبل السفر يصطحبها جلجل إلى البنك الذي تعمل به سلمي، وأثناء حديثه معها يكتشف أنها مخطوبة، فيصل بصدمة عاطفية، ثم يواصل طريقه مع أيتن إلى الزقازيق، فتتحقق نبوءة جديدة من الكتابة على يديه، وينفد البنزين من السيارة، بعد محاولات مكثفة من جيجي في التقرب منه خلال رحلتهما بالسيارة تفشل جميعها.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.