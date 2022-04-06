شكرا لقرائتكم خبر عن "انحراف" الحلقة 5.. روجينا تزداد غموضا وتواصل الإمساك بالشخصية المركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "انحراف"، للنجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، العديد من الأحداث الشيقة، حيث تصاعدت الأحداث في إطار غامض تملؤها عناصر التشويق، ومازالت روجينا قادرة على الإمساك بالشخصية التي تقدمها، مع وجود مخرج مهتم بكل التفاصيل الدقيقة من حيث الكادرات المناسبة للحالة العامة للمسلسل، والحرص على إشغال الجمهور بعدما نجح في توفير عوامل الجذب للعمل.

ومن الأحداث المشوقة في الحلقة الخامسة بدء الشرطة في البحث عن آسر والاستماع إلى شهادة جيرانه، الذين اعترفوا أنه يستقبل الضيوف بشكل دائم، وجميعهم من الفتيات، لدرجة أن 3 فتيات اعترفوا بأنهم مرتبطين به.

تبدأ الشرطة في البحث عن سجين والاستماع إلى شهادة جيرانه التي تؤكد أنه يستقبل الضيوف بشكل دائم وجميعهم من الفتيات، كما ظهر تقرير الطب الشرعي عن وفاة عازر، والذي أكد وفاته أثناء وجود الفتاة معه، ولا توجد وسيلة للتعرف عليها غير رقم الهاتف الذي اتصل به آسر.

وظهر الفنان عبد العزيز مخيون متأثرا بحادث قتل ابنته على يد شقيقته، وتوجهت صديقة اخته حسناء إلى كشك وشراء قرص وتوزيعها على روح الميت، ولكنه غضب بشدة وذهب إلى قبر ابنه بعد الانتقام من أخته.

يذكر أن مسلسل "إنحراف"، يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا، كل من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.