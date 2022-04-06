شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى توثق لحظة إفطار جماعى لصناع "فاتن أمل حربى" أثناء تصوير المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الفنانة هالة صدقى، لحظة الإفطار الجماعى لصناع مسلسل "فاتن أمل حربى"، أثناء تصوير المسلسل في منطقة القلعة، حيث رصدت بعدستها المخرج ماندو العدل، وعدد من صناع المسلسل، وعلقت على الفيديو، " حقيقى بنتعذب في درجه حراره ٤٢ وفي قلب القلعة المهم نقدم لكم عمل يعجبكم"، وظلت هالة تتجول بين الكواليس وفريق العمل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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