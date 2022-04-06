شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المخرج حسام الجوهرى.. ويودعها: ربنا يرحمك بحق الأيام المفترجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج حسام الجوهرى وفاة والدته، وذلك على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وودعها بكلمات مؤثرة قائلا: "مع السلامة يا أمى، مع السلامة يا حبيبتى، مع السلامة يا أطيب وأحن خلق الله، ربنا يرحمك بحق الأيام المفترجة دي".

حسام الجوهرى درس بالمعهد العالى للسينما، عمل كمساعد مخرج مع العديد من المخرجين منهم "طارق العريان، محمد أمين، وساندرا نشأت"، ومن أفلامه "شارع 18"، "ليل داخلى"، "رد فعل" ومسلسل "وادى الجن".

وكانت آخر أعمال المخرج حسام الجوهرى مسلسل "وادى الجن" تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليمانى من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.