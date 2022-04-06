شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى مع نجله نور في كواليس مسلسل "راجعين يا هوى" من إسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم خالد النبوى، متابعيه وجمهوره فيديو جديدا من كواليس مسلسل "راجعين يا هوى"، والذى يعرض حاليا، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث شاركه في الفيديو نجله نور، والذى يشاركه في بطولة المسلسل، حيث ظهر نور في الفيديو وهو يشير إلى والده ويقول، "الساعة 6 الصبح والأستاذ خالد النبوى في اسكندرية بيصور.. احساسك ايه يا فنان"، ليرد النبوى الكبير، "احساسي.. عاوز أروح"، ونشر النبوى الفيديو قائلا، " صباح الهنا من بليغ و طارق ابو الهنا".

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



خالد النبوى



خالد ونجله

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.