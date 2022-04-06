شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 4.. رصد أزمة الكهرباء والبنزين وإقالة النائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 3" والتى تحمل اسم "النائب العام"، بتناول أزمة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر ونقص الوقود فى عهد مرسى، حيث يجتمع رئيس الوزراء هشام قنديل (صبحى خليل) مع حكومته، لبحث هذه الأزمة والوصول إلى حلول لاحتواء غضب الشعب.

يفتح هشام قنديل النقاش مع الوزراء لاقتراح حلول للأزمة، ليتحدث وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى ويؤكد أنه لا بد من التحدث مع الشعب بصدق وإيضاح الأزمة الاقتصادية الحالية لهم، ووضعهم فى الصورة بأن التحديات كبيرة، لأن هذه الأزمة لن تنتهى إلا بمشاركة الشعب، ولم تلق هذه الاقتراحات قبول رئيس الورزاء.

يجتمع خيرت الشاطر (خالد الصاوى) مع محمد مرسى (صبرى فواز) ويدور حوار حول استغلال حالة الغضب الشعبى فى البلد وتوجيهها نحو النائب العام من أجل التخلص منه ووضعه فى مواجهة المعارضة، وبالفعل أصدر مرسى قرارا بإقالة عبد المجيد محمود النائب العام، كما أصدر إعلانا دستوريا يعزز صلاحياته.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.