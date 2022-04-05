نادية مصطفى تعلن وفاة شقيق أركان فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي اليوم سلطان حرب شقيق أركان فؤاد .

وأعلنت الخبر الفنانة نادية مصطفى، ونشرت صورة الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلقت نادية على الصورة :"إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولانقول إلا مايرضى الله".

وأضاف :"سلطان حرب أخو زوجى أركان حرب وأخى فى ذمة الله، مع السلامة ياطيب عزاؤنا الوحيد أنك قابلت وجه كريم فى أيام مباركه ..فى الجنة ونعيمها ياغالى،نسألكم الدعاء والفاتحة أثابكم الله".

وأحيت الفنانة نادية مصطفى، يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الماضي حفلًا على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.