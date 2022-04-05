شيرين رضا عن مصطفى درويش:" معتقدش دوره مهم في الملحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن رأيها في انسحاب الفنان مصطفى درويش من فيلم"الملحد، بالإضافة إلى رأيها في ارتداء الرجل لـ "الحلق".

وقالت شيرين رضا، ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أعتقد أن الهجوم مفتعل على فيلم الملحد، والناس لما تشوفه هيعرفوا إنه ما بيتكلمش عن الإلحاد، أما بخصوص مصطفى درويش معرفش هو مين، وبصراحة معتقدش دوره مهم عشان ينسحب أومينسحبش، وأعتقد إنه لم يقرأ الفيلم أصلا وعرض عليه فقط، وهو يحاول يركب التريند".

وعن رأيها في ارتداء الرجل لـ "الحلق"، فأوضحت: "كل واحد حر يعمل اللي هو عايزة إحنا بنيجي الدنيا ونعيشها مرة واحدة، تلبس اللي أنت عايزة دي حاجة شخصية كل واحد المفروض يكون حر في حياته، السوشيال ميديا هي اللي عملت كده الحاجات دي كانت موجودة".

يذكر أن شيرين رضا تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "شغل عالي".

مسلسل "شغل عالي" بطولة : شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، و​نضال الشافعي​، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.