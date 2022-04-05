رونالدينيو يتمنى تعاقد برشلونة مع هذا اللاعب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أوصى الأسطورة، البرازيلي رونالدينيو، نجم فريق برشلونة السابق، بضرورة توقيع النادي الكتالوني مع مواطنه رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي.

وقال رونالدينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “أتمنى أن ينضم رافينيا لبرشلونة، فهو يتمتع بجودة عالية، وأعتقد أنه سيكون لائقًا للغاية مع كرة القدم الإسبانية”.

وأضاف: “إذا كان على رافينيا أن يأتي إلى الليجا، فيجب أن ينضم لبرشلونة، فهو صديق لي، وأعرفه منذ فترة طويلة، ولديه الكثير من الجودة”.

ويُعد رافينيا أحد أبرز الخيارات لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفي، لتعزيز خط الهجوم، حيث تضعه الإدارة كبديل لعثمان ديمبلي حال لم يجدد الفرنسي عقده.

وبدأ رافينيا مسيرته في البرتغال مع فيتوريا جيماريش ثم سبورتنج لشبونة، وانتقل للدوري الفرنسي للعب مع رين، ثم انتقل إلى إنجلترا للعب مع ليدز يونايتد وهو الآن في موسمه الثاني.

وفي سياق منفصل، تحدث رونالدينيو، عن أكثر اللاعبين الذين يحب رؤيتهم في الوقت الحالي، وأجاب قائلا: “هم ميسي ومبابي ونيمار”.